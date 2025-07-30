استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الأربعاء)، رئيس مجلس إدارة جمعية معمار للإسكان التنموي الدكتور إبراهيم النعيمي، وأعضاء مجلس الإدارة، الذين قدّموا له عرضًا عن «ملتقى معمار الأول».

وأوضح د. النعيمي أن الملتقي، الذي أقيم تحت عنوان «مستقبل الإسكان التنموي في ظل رؤية السعودية 2030 والتوجهات العالمية»، يعكس التزام الجمعية ببناء شراكات إستراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة، وتقديم محتوى معرفي متخصص يسهم في تطوير حلول إسكانية مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع وتدعم مستهدفات التنمية الوطنية.

وأضاف «الملتقى شهد مشاركة أكثر من 21 جهة، وحضور ما يزيد على 400 زائر، وتضمّن 13 متحدثًا متخصصًا، بالإضافة إلى جلسة حوارية وثلاث جلسات علمية تناولت أبرز التحديات والحلول في مجال التخطيط العمراني».

وأعرب الدكتور النعيمي عن شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية على دعمه للجمعية، مؤكدًا أن الجمعية ماضية في تنفيذ برامجها ومبادراتها وفق رؤية تنموية شاملة، تسهم في تحقيق مستهدفات التنمية العمرانية في المنطقة.