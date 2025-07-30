استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه اليوم (الأربعاء)، مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء ماجد بن محمد الموزان، يرافقه عدد من ضباط وأفراد الدفاع المدني المتميزين.

وأثنى على جهود منسوبي الدفاع المدني، وما يقدمونه من أعمال بطولية في حماية الأرواح والممتلكات، مؤكدًا أن ما يتحلى به رجال الدفاع المدني من جاهزية ومهنية يعكس روح المسؤولية العالية، مشيرًا إلى أن هذا التميز يأتي امتدادًا للدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – للعاملين في القطاعات العسكرية المختلفة.

من جهته، رفع اللواء الموزان شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية على دعمه الدائم ومتابعته المستمرة لأعمال الدفاع المدني في المنطقة، مؤكدًا أن هذا الدعم يمثل دافعًا كبيرًا لبذل المزيد من الجهود ومواصلة التميز في تنفيذ المهام الموكلة لمنسوبي الدفاع المدني بكل كفاءة واقتدار.