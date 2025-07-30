رأس محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، في مكتبه اليوم، اجتماع لجنة السلامة المرورية بمحافظة جدة، بحضور أعضاء اللجنة من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

واطلع خلال الاجتماع على خطط اللجنة الهادفة إلى رفع مستوى السلامة المرورية بالمحافظة، وفك الاختناقات المرورية، ونشر التوعية المرورية‏، ودعم السلوك الإيجابي للسائقين، وتعديل الممارسات الخاطئة، ومعالجة النقاط السوداء التي تكثر بها الحوادث المرورية، وإيجاد الحلول المناسبة لها حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وأكد أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالسلامة المرورية.