نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من موجة حارة على المنطقة الشرقية، تتراوح درجتها بين (47-48) درجة مئوية، في محافظة حفر الباطن، فيما تتراوح درجة الحرارة بين (49-50) درجة مئوية في مدينة الدمام، والظهران ومحافظات: الخفجي، النعيرية، قرية العليا، الجبيل، رأس تنورة، القطيف، الخبر، بقيق، الأحساء والهجر والمراكز التابعة لها.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن بداية الإنذار من الساعة الحادية عشرة صباحًا وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الخامسة عصرًا.

فيما نبَّه المركز من رياحٍ نشطةٍ على المنطقة الشرقية، تتسبب في تدنٍ لمدى الرؤية الأفقية (3-5) كلم، وإثارة الأتربة في محافظة حفر الباطن.

وأفاد بأن بداية الإنذار من الساعة التاسعة صباحًا ويستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى السادسة مساءً.