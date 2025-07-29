التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، اليوم، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية العراق الدكتور فؤاد محمد حسين، على هامش المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين على المستوى الوزاري، الذي ترأسه المملكة بالشراكة مع جمهورية فرنسا.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة حيالها.

حضر اللقاء سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، ومستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان.