عبّر سفير دولة فلسطين لدى المملكة العربية السعودية، مازن غنيم، عن بالغ الترحيب والتقدير لما تضمنه بيان وزير الإعلام السعودي عقب جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، التي انعقدت اليوم في مدينة جدة، مشيداً بالمواقف الثابتة والمشرّفة للمملكة في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة.

وأكد السفير غنيم أن إعلان المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، دعمها الصريح لتسريع الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، ودفعها باتجاه تنفيذ حل الدولتين، يعكس عمق التزامها التاريخي بقضية فلسطين، وحرصها الصادق على تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، وفقاً للقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

كما ثمّن السفير غنيم عالياً ترحيب المملكة بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزمه الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال سبتمبر القادم، معتبراً أن هذا الترحيب يعزز الزخم الدولي الداعم لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي هذا السياق، عبر السفير غنيم عن شكر وتقدير الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية، وكافة أبناء الشعب الفلسطيني، للمملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً، «على مواقفها الثابتة، ووقوفها المستمر إلى جانب شعبنا في وجه الاحتلال والعدوان وعلى كل المستويات»، مؤكداً أن هذا الدعم المتواصل يُشكل ركيزةً أساسية في حماية الحقوق الفلسطينية، وترسيخ العدالة، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.