التقى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، بحضور نائبه الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، مشايخ وأهالي محافظة ضمد، وذلك خلال جولته التفقدية للمحافظة.

وجرى خلال اللقاء بحث احتياجات المحافظة في مختلف المجالات الخدمية والتنموية، موجهاً سموه بمتابعتها والرفع بها، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.

وأوضح أمير منطقة جازان أن زيارة محافظة ضمد والالتقاء بالأهالي وتبادل وجهات النظر حول كل ما يعنى بالتنمية في المحافظة، تأتي ضمن توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- بمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية بما يلبي احتياجات المواطن والمقيم في جميع مناطق المملكة.

واستمع إلى كلمة الأهالي، التي ألقاها نيابة عنهم عضو مجلس الشورى الدكتور حسن بن حجاب الحازمي، ورحب فيها نيابة عن أهالي محافظة ضمد والمراكز التابعة لها بزيارة أمير المنطقة ونائبه، التي تأتي تأكيداً لحرص الحكومة الرشيدة على تتبع وتوفير أرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين بمختلف محافظات المملكة، مؤكداً دعم أمير المنطقة المتواصل لجميع القطاعات الخدمية، ومتابعته الدائمة لدفع عجلة المشروعات التنموية والخدمية، والارتقاء بمستوى الأداء في مختلف القطاعات.

كما اطلع أمير منطقة جازان ونائبه، على عرض عن المشروعات البلدية بمحافظة ضمد، منها 17 مشروعاً منجزاً، بتكلفة بلغت 107 ملايين ريال، وهي 9 مشروعات بلدية تشمل السفلتة والطرق والنظافة والبُنى التحتية وتشغيل المدينة، و8 مشروعات استثمارية، إضافة إلى 12 مشروعاً جارٍ العمل على تنفيذها بتكلفة تبلغ 132 مليون ريال، تشمل 8 مشروعات بلدية في السفلتة والنظافة وتشغيل المدينة، ومشروعاً لدرء أخطار السيول، ومشروعين استثماريين، موجهاً بمضاعفة الجهود والعمل لتقديم كل ما يعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة، وتلبية احتياجاتهم.

كما التقى أمير جازان ونائبه، مشايخ وأهالي محافظة صبيا، لتبادل وجهات النظر حول كل ما يُعنى بالتنمية في المحافظة، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية بما يلبي احتياجات المواطن والمقيم في جميع مناطق المملكة.

وتم خلال اللقاء بحث احتياجات المحافظة من المشروعات الخدمية والتنموية، أسوةً بجميع محافظات المنطقة، إضافةً لمناقشة عدد من الآراء والمقترحات المقدمة.

واطلع أمير جازان على أبرز المشروعات البلدية المنفذة بمحافظة صبيا والمراكز التابعة لها، التي شملت إنجاز 65 مشروعاً بتكلفة إجمالية بلغت ملياراً و315 مليون ريال، وتضمنت 44 مشروعاً بلدياً في السفلتة والطرق والنظافة والبُنى التحتية وتشغيل المدينة، ومشروع درء أخطار السيول، و15 مشروعاً استثمارياً، كذلك 5 مشروعات إسكانية، منها إنشاء إسكان صبيا، ومخطط نخلان، ومشروعات الراية، وواحة البساتين، والرفاه.

واستمع ونائبه، إلى شرح وافٍ عن مراحل سير العمل ونسب الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها، التي تبلغ 58 مشروعاً، بتكلفة تبلغ 901 مليون ريال، تشمل 28 مشروعاً بلدياً، ومشروعين لدرء أخطار السيول، و25 مشروعاً استثمارياً، و5 مشروعات إسكانية.

وعبّر أهالي صبيا في كلمتهم التي ألقاها نيابةً عنهم المهندس ناصر مريّع، عن تقديرهم البالغ للاهتمام والعناية التي تحظى بها محافظة صبيا، كسائر محافظات المنطقة، منوهين بمتابعة أمير منطقة جازان ودعمه المتواصل، لدفع عجلة المشروعات التنموية والخدمية، لخدمة أهالي المحافظة.