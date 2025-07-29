بتوجيه من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، رأس نائب أمير المنطقة، نائب رئيس اللجنة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، اجتماع اللجنة بديوان الإمارة في العاصمة المقدسة.

واطلعت اللجنة على أعمال الجهات المعنية بخدمة المعتمرين خلال موسم العمرة الحالي، والتأكيد لأهمية التنسيق والتكامل بين الجهات ذات العلاقة لتقديم أفضل الخدمات، لتمكين قاصدي المسجد الحرام من أداء عباداتهم بيسر وطمأنينة.

وتناول الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بالاستعداد المبكر لحج العام الحالي 1447هـ، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.