أعلنت جامعة أم القرى عودة العمل بنظام الفصلين الدراسيين بدلاً من نظام الفصول الثلاثة الذي تم العمل به خلال السنوات الماضية وذلك اعتباراً من العام الدراسي الجديد 1447هـ.

وبينت الجامعة أن الفصل الأول سوف يبدأ مطلع شهر ربيع الأول القادم وينتهي يوم التاسع عشر من شهر رجب للعام الحالي، فيما سيبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم التاسع والعشرين من شهر رجب وينتهي يوم العاشر من شهر محرم لعام 1448هـ.

وتضمن التقويم الدراسي للفصل الأول والذي أصدرته الجامعة إجازة اليوم الوطني والتي ستكون يوم الأول من شهر ربيع الآخر، فيما ستكون إجازة الخريف بنهاية دوام يوم التاسع والعشرين من شهر جمادى الأولى ولمدة عشرة أيام، فيما ستكون إجازة منتصف العام الدراسي يوم التاسع عشر من شهر رجب ولمدة عشرة أيام، فيما ستكون الاختبارات النهائية خلال الفترة من الثامن من شهر رجب وحتى يوم التاسع عشر من الشهر نفسه.

وتضمن تقويم الفصل الثاني إجازة يوم التأسيس والتي ستكون يوم الخامس من شهر رمضان المبارك، فيما ستبدأ إجازة عيد الفطر المبارك بنهاية دوام السادس عشر من شهر رمضان على أن تكون العودة لاستكمال الفصل الثاني يوم الأحد الموافق للعاشر من شهر شوال، فيما ستبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك بنهاية دوام يوم السابع والعشرين من شهر ذي القعدة وتستمر حتى يوم الإثنين الموافق للخامس عشر من شهر ذي الحجة، على أن تبدأ الاختبارات النهائية يوم الثامن والعشرين من شهر ذي الحجة وتبدأ إجازة نهاية العام بنهاية دوام يوم العاشر من شهر محرم.