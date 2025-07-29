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ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مواطنين في منطقة حائل لتورطهما في ترويج مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، إذ جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، تمهيداً لإحالتهما إلى النيابة العامة.

ودعت الجهات الأمنية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي أنشطة تتعلق بتهريب أو ترويج المخدرات من خلال الأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، و999 في بقية المناطق، أو عبر رقم بلاغات مكافحة المخدرات 995، والبريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات ستُعامل بسرية تامة ودون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

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