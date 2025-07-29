زار وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم، مركز العمليات الأمنية لشرطة باريس.

وكان في استقباله لدى وصوله، محافظ شرطة مدينة باريس لوران نونييه.

واطلع الأمير عبدالعزيز بن سعود، خلال الزيارة، على آلية العمل المتبعة في إدارة العمليات الأمنية ومراقبة الوضع الميداني على مدار الساعة، مستمعاً لشرح من المسؤولين عن المركز حول الأنظمة التقنية الحديثة المستخدمة، إلى جانب أبرز المهمات المناطة بغرفة عمليات أولمبياد باريس للألعاب الأولمبية والبارالمبية الذي استضافته باريس العام الماضي 2024.

وشهد وزير الداخلية فرضية أمنية قدمها رجال الأمن بشرطة باريس تتعلق بالتعامل مع السيناريوهات الطارئة.

كما زار وزير الداخلية قوات التحري والدعم والتدخل والردع الأمني التابعة للشرطة الوطنية الفرنسية.

واستمع خلال الزيارة لشرح من قائد قوات التحري والدعم والتدخل والردع الأمني غيوم كاردي، حول طبيعة عمل القوات، ومهماتها الميدانية في مواجهة التهديدات الأمنية، والتدخل السريع في الحالات الطارئة.

ونفذت القوات خلال الزيارة فرضية أمنية، للتعامل مع التهديدات باستخدام أحدث الأساليب التكتيكية والتقنيات المساندة.

حضر الزيارتين الوفد الرسمي المرافق لوزير الداخلية.