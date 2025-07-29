أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن أدواتها الرقابية الذكية ومنهجياتها الاستباقية ساهمت في رفع نسبة الامتثال في سوق العمل إلى أكثر من 94% خلال الربع الأول من عام 2025، في حين سجّل معدل البطالة بين السعوديين انخفاضاً إلى 6.3%، وهو أدنى مستوى تاريخي للمؤشر.

وأوضحت الوزارة أنها نفذت أكثر من 411 ألف زيارة رقابية، منها 250 ألف زيارة لبرامج التوطين، أسفرت عن ضبط 115,278 مخالفة، وتوجيه أكثر من 46 ألف إنذار، مع تحقيق معدل جودة رقابة بلغ 93.65% متجاوزاً النسبة المستهدفة.

وتعاملت الوزارة مع 14,657 بلاغاً و13,611 اعتراضاً خلال نفس الفترة، مؤكدة التزامها بمعايير العدالة والسرعة في الاستجابة، وتعزيز الثقة في المنظومة الرقابية.

وفي إطار تطوير قدرات كوادرها، نظّمت الوزارة 53 برنامجاً تدريبياً متخصصاً استفاد منها أكثر من 1,330 مراقباً ومراقبة، إلى جانب جلسات «الساعات الحوارية» لتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم المهنية.

كما أصدرت الوزارة 7 تعاميم تنظيمية لتوحيد إجراءات الضبط الميداني، في حين حصلت وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل على شهادة ISO-9001 في الجودة الإدارية، بفضل استخدام أدوات تقنية متقدمة مثل منصة «تمام»، وبرامج «حماية الأجور» و«مواءمة»، الذي تم ترشيحه للمشاركة في جوائز الأمم المتحدة للخدمات العامة 2026.

وأكدت الوزارة أن نتائج الربع الأول تعكس فاعلية إستراتيجيتها في تنظيم سوق العمل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبما يحقق بيئة عمل تنافسية قائمة على الإنتاجية والاستدامة.