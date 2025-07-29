تواصل بلدية محافظة الخبر قطار التنمية بوتيرة متسارعة، إذ نفّذت خلال النصف الأول من عام 2025م أكثر من 80 مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا شملت تطوير البنية التحتية، وتأهيل الأحياء، وأنسنة الشوارع، وتوسيع شبكة الطرق، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتعزيز جودة الحياة والارتقاء بالمدينة.

رئيس البلدية: الخبر أصبحت ورشة عمل مفتوحة



أكد رئيس بلدية الخبر المهندس مشعل بن الحميدي الوهبي، أن المدينة تحولت إلى «ورشة عمل شاملة»، يلمسها السكان والزوار على حد سواء، بما يسهم في تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي وسياحي، وبيئة مثالية للعيش والعمل.



تطوير 22 طريقًا بطول يفوق 50 كم



في مجال الطرق، أنجزت البلدية تطوير 22 طريقًا رئيسيًا بإجمالي أطوال تجاوزت 50.3 كيلومتر، من أبرزها: طريق الكورنيش الشمالي (4,165م)، الكورنيش الجنوبي (5,000م)، طريق الملك سلمان (4,800م)، طريق الملك خالد (5,200م)، وطريق الملك فيصل (6,500م)، إلى جانب شوارع داخلية مهمة في أحياء العقربية، العليا، الراكة، اليرموك، والثقبة، وفق أعلى معايير السلامة المرورية.



تأهيل أحياء سكنية وتعزيز البنية التحتية



أنهت البلدية مشاريع تطويرية في مدينة العمال والعقربية، فيما تتواصل الأعمال في أحياء الثقبة والهدا ضمن خطة شاملة لتأهيل الأحياء السكنية وتحسين البنية التحتية.



أنسنة 8 شوارع واستمرار تطوير 10 مواقع



ضمن مشاريع أنسنة المدينة، تم تطوير 8 شوارع رئيسية وتحويلها إلى بيئة صديقة للمشاة، من أبرزها: طريق الأمير تركي، وشارع 21 بحي العليا، وشارع عبدالقادر المهيدب بحي الروابي. كما تواصل البلدية أنسنة 10 مواقع أخرى بطول إجمالي يزيد على 17,000 متر طولي.



تطوير الخبر الشمالية بمساحة 300 ألف متر مربع



أطلقت بلدية الخبر المرحلة الأولى من مشروع تطوير الخبر الشمالية على مساحة تتجاوز 300,000 متر مربع، ويشمل المشروع أرصفة للمشاة بمساحة 40,410 متر مربع، وتطوير شوارع بطول 5,490 متر، ومسطحات خضراء، ومواقف للسيارات، وممرات مشاة آمنة، بالإضافة إلى أعمال السفلتة والإنارة واللوحات الإرشادية.



تنمية شاملة لأحياء العزيزية في 11 موقعًا



شملت أعمال التطوير في العزيزية أكثر من 11 موقعًا، من بينها سفلتة حي الشراع بالكامل، وسفلتة وإنارة حي الكوثر، واستكمال أعمال حي الصواري، وتنفيذ شارع الثلاثين، وممشى العزيزية بطول 2,000 متر، إلى جانب تحسينات شملت أحياء الرجاء والمرجان، وتطوير عدد من الحدائق مثل الجوهرة والرحاب.



تحسين المشهد الحضري وتكسية الجسور والأنفاق



في إطار جهود تحسين المشهد الحضري، أنهت البلدية أعمال تكسية جسر طريق الملك سلمان، فيما تتواصل أعمال تأهيل وتجميل نفق طريق الملك خالد عند تقاطع شارع 20.



مرافق عامة ومماشي صحية بأحدث المواصفات



أنجزت البلدية مشروع تطوير ممشى الملك سلمان بطول 2,300 متر، وتضمن 140 عنصر إنارة جمالي، و19 جهازًا للياقة البدنية، وأكثر من 30 مقعدًا للجلوس. كما شارفت على الانتهاء من تطوير ممشى طريق الأمير تركي بطول 700 متر بنسبة إنجاز بلغت 96%، إلى جانب تطوير منطقة حضرية في حي البحر على مساحة 21,250 متر مربع.



مشاريع سياحية وترفيهية على الواجهة البحرية



تعمل البلدية على تطوير عدد من الوجهات السياحية، أبرزها مشروع تطوير الواجهة البحرية على مساحة 265,000 متر مربع وبطول 4,000 متر، ويشمل ممشى جديدًا، مسطحات مائية، مناطق ألعاب، نوافير تفاعلية، وأماكن جلوس. كما تواصل تطوير كورنيش الخبر الجنوبي على مساحة 15,000 متر مربع وبطول 300 متر.



تحرير الحركة المرورية وتحسين الانسيابية



في مجال تنظيم الحركة المرورية، ألغت البلدية 15 إشارة مرورية، واستحدثت 25 نقطة التفاف جديدة، ما ساهم في تحسين انسيابية التنقل وتخفيف الازدحام المروري في المحاور الرئيسية.



مشاريع متواصلة لتحقيق بيئة حضرية مستدامة



اختتم المهندس مشعل الوهبي تصريحه بالتأكيد على استمرار بلدية الخبر في تنفيذ المزيد من المشاريع النوعية والمستدامة، بما يعزز مكانة المدينة كوجهة استثمارية وسياحية، ويحقق بيئة حضرية متكاملة تلبي تطلعات سكانها وزوارها.