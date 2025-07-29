وجّه أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، بتمديد فعاليات مهرجان العسل الدولي الـ17، المقام بمتنزه غابة رغدان، لمدة خمسة أيام إضافية حتى السبت 4 أغسطس 2025، نظير ما يشهده المهرجان من إقبال متزايد من الزوار من داخل المنطقة وخارجها، واستجابة لرغبة المشاركين من النحالين والعارضين.

ويأتي توجيه أمير منطقة الباحة دعما لجهود النحالين والمشاركين، وتعزيزا لمشاركتهم في عرض وترويج منتجات العسل المحلي، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية بالمنطقة، وترسيخ مكانة الباحة وجهة رائدة لإنتاج العسل الطبيعي بالمملكة.

وأشاد أمير الباحة بجهود وزارة البيئة والمياه والزراعة في تنظيم المهرجان، ودورها الفاعل في دعم النحالين والمزارعين، والعمل على تعزيز التنمية الريفية المستدامة في المنطقة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

من جهته عبّر مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس فهد مفتاح الزهراني عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على توجيهه واهتمامه الدائم بدعم قطاع النحل والعسل، الذي يُعد من أبرز القطاعات الزراعية الواعدة في المنطقة.

وأشار إلى أن مهرجان العسل يُعد منصة تسويقية مهمة للنحالين لعرض منتجاتهم، ويتيح للزوار فرصة التعرف على تنوّع وجودة العسل المنتج محليا، مؤكّدا حرص الوزارة على تطبيق إجراءات فنية دقيقة لفحص العسل المعروض لضمان الجودة وسلامة المنتج، بما يعزّز ثقة المستهلك ويحفظ سمعة المنتج المحلي.

وأفاد المهندس الزهراني بأن فرع الوزارة يواصل تقديم الدعم والإرشاد الفني للنحالين، وتطوير القطاع وفق أفضل الممارسات العالمية، مشيرا إلى أن تمديد فترة المهرجان يمثل حافزا إضافيا لمزيد من النجاح والمشاركة المجتمعية.

ويواصل مهرجان العسل استقبال زواره يوميا وسط أجواء صيفية نابضة بالحياة، يشهد خلالها حضورا واسعا لأركان العسل ومنتجاته، إلى جانب فعاليات متنوعة ضمن برنامج «صيف الباحة 2025»، ما يجعله وجهة سياحية وثقافية متميزة للعائلات والزوار من مختلف مناطق المملكة.