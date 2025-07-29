في الوقت الذي أعلنت فيه أمانة الطائف، أمس الأول، سحب مشروع تطوير متنزه النقبة الحمراء من المستثمر لعدم التزامه بالشروط، رصدت «عكاظ»، خلال جولة ميدانية استمرار إغلاق عدد من الحدائق العامة الشهيرة في المحافظة، أبرزها حديقة الملك فيصل، وحديقة الملك فهد، وحديقة البعيجان.وتسعى الأمانة إلى طرح هذه المواقع أمام القطاع الخاص ضمن توجهاتها لتمكين الاستثمار البلدي، وتحسين جودة الحياة، وتطوير الخدمات الترفيهية في المحافظة التي تُعد من الوجهات السياحية البارزة في المملكة.وتقع حديقة الملك فهد على طريق الهدا، وتُعد من أكبر حدائق المحافظة بمساحة تبلغ 250 ألف متر مربع، وظلت مغلقة لسنوات بعد سحب المشروع من مستثمر سابق. فيما أعلنت الأمانة قبل أسبوعين توقيع عقد استثماري جديد مع إحدى الشركات الخاصة لتطوير الحديقة إلى مدينة ترفيهية عصرية وفندق سياحي.أما حديقة الملك فيصل فهي واحدة من الحدائق الكبيرة ذات الموقع الإستراتيجي بين الطائف والحوية، وكانت مستأجرة من قبل أحد المستثمرين لسنوات قبل أن يتم إخلاؤها، وأقيمت فيها فعاليات مهرجان الهجن عامي 2019، لكنها أُغلقت بعد ذلك، وما زالت في انتظار فرصتها الاستثمارية.وتقع حديقة البعيجان على طريق الهدا النازل، وتتميز بموقعها النموذجي، ورصدت «عكاظ» إغلاقها بالكامل، مع وجود ملصقات على البوابة الرئيسية تفيد بإغلاقها من الدفاع المدني والأمانة.وتؤكد أمانة الطائف، أنها مستمرة في تنمية وتطوير الاستثمارات البلدية، وتحقيق الاستدامة المالية للموارد العامة، وتأمين المزيد من الفرص الاستثمارية التي تواكب ما تتمتع به الطائف من مقومات سياحية وطبيعية فريدة، في ظل مستهدفات رؤية المملكة 2030.