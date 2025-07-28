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التقى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بمكتبه في الإمارة، مدير مركز الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني بالمنطقة جمّاح بن علي دغريري، يرافقه عدد من منسوبي المركز.

واستمع أمير جازان خلال اللقاء إلى عرض تعريفي عن مكونات هيئة الإذاعة والتلفزيون في المنطقة، من محطات الإرسال الإذاعية والتلفزيونية، والبرامج الإعلامية المتنوعة المقدمة، لتسهم في التسويق المستمر لإمكانات المنطقة التنموية والسياحية والثقافية والاقتصادية، وكذلك الحضور والتكامل الفاعل مع جميع الجهات لتحقيق التطلعات المنشودة في الشأن الإعلامي، وإبراز الجهود وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكد الأمير محمد بن عبدالعزيز أهمية العمل الإعلامي، ودوره في تتويج جميع الجهود الخدمية والتنموية بالمنطقة، مشيداً بدعم القيادة الرشيدة للقطاع الإعلامي، إيماناً بدوره المهم في دعم وإبراز الجهود على كل المستويات.

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