أطلقت محافظة جزر فرسان بتوجيه من المحافظ عبدالله الظافري مبادرة السبت البنفسجي، وهو يوم السبت الأخير من شهر يوليو من كل عام، الذي تقدم فيه فعاليات وعروض وتخفيضات وبرامج منوعة لذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف مدن ومحافظات المملكة.

وجاءت فعالية محافظة جزر فرسان بالتعاون مع مركز التنمية الاجتماعية بجازان وبرنامج المدن الصحية بالمحافظة وعدد من الإدارات الحكومية وبمشاركة الأسر المنتجة.

وتنوع برنامج المبادرة الذي أقيم بحضور عدد من مسؤولي مركز التنمية الاجتماعية والمشرفين والمستفيدين، حيث قدمت العديد من الفقرات الترفيهية والمسابقات والمعارض التي نالت استحسان هذه الفئة الغالية.

وأعرب شداد السبيعي من ذوي الاحتياجات الخاصة باسم المستفيدين عن شكره للقائمين على هذه المبادرة، حيث أتيحت له ولزملائه فرصة الحضور إلى فرسان والالتقاء بزملائهم من الفئة نفسها، مقدماً شكره للقيادة الرشيدة على اهتمامها ورعايتها لهم.

بدورها، شرعت بلدية محافظة جزر فرسان بتزيين مقرها والميدانين وتجهيز ساحة الاحتفالات الشعبية، كما أسهمت كذلك عدد من الإدارات الحكومية بتزيين مداخل مقارها.

وتركت المبادرة أثراً طيباً لدى الأهالي وذوي الاحتياجات الخاصة بإدخال الفرحة والبهجة في نفوسهم، مثمنين دور محافظة فرسان في تفعيل مثل هذه المبادرات التي تعكس مدى الترابط بين أفراد المجتمع.