سجّلت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي (عرض النقود - ن3) نموًّا سنويًّا ملحوظًا بنهاية شهر مايو 2025، بلغت قيمته نحو (265.4) مليار ريال، بزيادة نسبتها (9.4%) مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، لتصل إلى مستوى تاريخي هو الأعلى على الإطلاق عند (3.09) تريليون ريال، مقابل (2.82) تريليون ريال في مايو من العام الماضي.

وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) أن السيولة نمت أيضًا على أساس شهري بقيمة (39.1) مليار ريال، بما يعادل (1.3%)، مقارنة بمستواها في شهر أبريل الماضي البالغ نحو (3.05) تريليون ريال.

وبتحليل مكونات عرض النقود (ن3)، تصدّرت «الودائع تحت الطلب» المكونات بنسبة مساهمة بلغت (48.6%)، وبقيمة (1.5) تريليون ريال، تلتها «الودائع الزمنية والادخارية» التي سجلت (1.1) تريليون ريال، بنسبة (35.2%).

وبلغت «الودائع الأخرى شبه النقدية» نحو (256) مليار ريال، بنسبة مساهمة (8.3%)، في حين بلغ «النقد المتداول خارج المصارف» (246.2) مليار ريال، بنسبة (8%).

يُشار إلى أن «الودائع شبه النقدية» تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع المخصصة للاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) المنفذة بين المصارف والقطاع الخاص.

ويُعرّف عرض النقود بمفهومه الضيق (ن1) بأنه مجموع النقد المتداول خارج البنوك مضافًا إليه الودائع تحت الطلب، بينما يشمل (ن2) كلًا من (ن1) والودائع الزمنية والادخارية، ويُعد (ن3) المفهوم الأوسع، إذ يضم كذلك الودائع الأخرى شبه النقدية.