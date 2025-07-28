دشّن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، بحضور نائبه الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، في مكتبه اليوم، حملة «صيّف بصحة»، التي ينفذها تجمع جازان الصحي؛ وتستهدف جميع محافظات المنطقة، ضمن جهود التجمع الصحي لتعزيز الوقاية وتمكين المجتمع، وبما يتماشى مع مسارات نموذج الرعاية الصحية السعودي.

واستمع أمير جازان لعرضٍ من الرئيس التنفيذي لتجمع جازان الصحي فالح الشهراني عن الحملة، التي تشمل تقديم خدمات صحية متنوعة أبرزها: الفحوصات الاستكشافية للأمراض المزمنة، والفحص المبكر لسرطان الثدي والقولون، والكشف عن هشاشة العظام والسكري، إضافة إلى خدمات التبرع بالدم، والدعم النفسي والاجتماعي، والرعاية المنزلية، إلى جانب برامج التثقيف الغذائي ومكافحة أضرار التدخين.

كما تتضمن الحملة قافلة متنقلة، تضم 6 عربات مجهزة لتقديم الفحوصات والخدمات النوعية؛ بهدف الوصول إلى 50 ألف فحصٍ وقائيٍ للمستفيدين، تتم متابعتها من خلال 11 مؤشراً للأداء؛ بهدف ضمان جودة التنفيذ، وتحقيق الأثر.

وتأتي حملة «صيّف بصحة»، ضمن حزمة الحملات الموسمية التي تنفذها شركة الصحة القابضة على مستوى التجمعات الصحية بمناطق المملكة، تحقيقاً لتوجهاتها في تعزيز الصحة الوقائية، وتحسين جودة الحياة، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات برنامج التحول الصحي، ورؤية المملكة 2030.

حضر التدشين وكيل إمارة منطقة جازان وليد بن سلطان الصنعاوي.