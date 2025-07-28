أطلقت وزارة السياحة منصة «أهلها»، التي تهدف إلى بناء مجتمع من المتخصصين في السياحة في المملكة، عبر تشجيع الأفراد على إنشاء وتحديث ملفاتهم، ودعم أهداف الوزارة الإستراتيجية المتعلقة باستقطاب القوى الوطنية العاملة في القطاع وتوطين الوظائف في قطاع السياحة.

وتتيح المنصة للمستفيدين من الكوادر الوطنية العاملة في القطاع السياحي، والباحثين عن العمل في القطاع، وحديثي التخرج من الكليات السياحية، والمشغلين للمنشآت السياحية، فرصة التسجيل في موقع الوزارة، وتحديث بياناتهم الشخصية.

وتهدف المنصة إلى بناء أكبر قاعدة بيانات للمستفيدين من البرامج والفرص الوظيفية في القطاع السياحي، إذ ستسهم المنصة في تسهيل التواصل المباشر معهم، ومعرفة الأعداد والنسب لكل وظيفة، مما يساعد الوزارة مستقبلاً على التواصل معهم والتسويق لهم عبر منصاتها، وتقديم برامج الدعم المناسبة لكل فئة مستهدفة.

وتهدف الوزارة من خلال منصة «أهلها» لجذب الأفراد وتحفيزهم ليصبحوا باحثين نشطين عن وظائف سياحية في وقت مبكر من مسيرتهم المهنية من خلال إنشاء الملف، إضافة لتخصيص تطوير المسار المهني وربط الأفراد بالفرص المتاحة، وتوجيه نموهم، بما في ذلك التدريب والدعم الاستشاري المستقبلي، وزيادة ظهور الأفراد أمام أصحاب العمل في القطاع السياحي ومنحهم إمكانية الوصول إلى أحدث الفرص والتوصيات المهنية.

وأوضحت أن المنصة تمثل بوابة للأفراد العاملين في القطاع السياحي والباحثين والخريجين، لمستقبل مهني واعد في قطاع السياحة، من خلال ملفهم الشخصي في المنصة، التي تتيح لهم فرصة الحصول على رؤية واضحة لمساراتهم المهنية المحتملة، من فرص التدريب إلى التوظيف المباشر.

ودعت الوزارة جميع الأفراد العاملين في القطاع السياحي والباحثين والخريجين الجدد، للتسجيل في المنصة وإضافة ملفاتهم الشخصية من أجل الاستفادة من فرص العمل، والتدريب والمنح الدراسية المتاحة.