كشف المتحدث باسم أمانة المنطقة الشرقية فيصل الزهراني تفاصيل مشروع «المدينة العالمية»، أحد المشاريع الاستثمارية الكبرى والنوعية التي تعمل عليها الأمانة بالتعاون مع مستثمر تايلندي، مشيرًا إلى أنه يمثل نقلة نوعية في خارطة المشاريع الترفيهية والثقافية والسياحية على مستوى المنطقة، ويأتي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتعزيز جودة الحياة.

تصميم مبتكر وتجربة متعددة الثقافات

وأكد الزهراني أن المشروع يتميّز بتصميمه العصري المبتكر الذي يدمج بين الترفيه والسياحة والثقافة والتجارة في قالب واحد، مشيرًا إلى أن المدينة ستضم أجنحة مخصصة لـ16 دولة، تُبرز ثقافاتها وتقاليدها، ويُخصّص لكل جناح مطعم يعكس المطبخ المحلي لتلك الدولة، بما يمنح الزوار تجربة ثقافية وغذائية عالمية.

بحيرة اصطناعية وسوق عائم ومسرح مفتوح

أوضح الزهراني أن موقع المشروع يُعد من أبرز عناصر التميز، إذ يقع في نطاق بحيرة اصطناعية تضيف طابعًا جماليًا وسياحيًا خاصًا. وأضاف: «سيتضمن المشروع سوقًا عائمًا يُقام على البحيرة، بالإضافة إلى مسرح مفتوح بمساحة 7,000 مقعد، قابلة للتوسع حتى 10,000 مقعد لاستضافة الفعاليات الكبرى».

منطقة ألعاب ومطاعم عالمية

أشار الزهراني إلى أن المشروع يضم أيضًا منطقة ألعاب ترفيهية متكاملة تناسب مختلف الأعمار وتمتد على مساحة تفوق 17,000 متر مربع، كما سيتضمن المشروع ساحة تزلج كبرى مفتوحة، بالإضافة إلى مجموعة من المطاعم العالمية والأنشطة العائلية التي تعزز جاذبية الموقع، وتجعله وجهة ترفيهية رئيسية في المنطقة.

أكثر من 600 ألف م² واستثمار يصل إلى 650 مليون ريال

حول حجم المشروع، أوضح الزهراني أن «المدينة العالمية» تُقام على مساحة إجمالية تفوق 600,000 متر مربع، موزعة بين القسم البري والمائي. وأضاف أن حجم الاستثمار في مرحلته الأولى بلغ 200 مليون ريال، مشيرًا إلى أن قيمة المشروع قد تصل إلى 650 مليون ريال عند اكتمال كافة مراحله، وفق دراسات أمانة الشرقية بالتعاون مع المستثمر.

وجهة سياحية كبرى وداعم لرؤية 2030

أكّد الزهراني أن المشروع سيكون مقصدًا سياحيًا رئيسيًا للزوار من داخل المملكة وخارجها، مستفيدًا من الموقع الاستراتيجي للدمام بالقرب من دول الخليج، مضيفًا: «هذا المشروع لا يُعد مجرد وجهة ترفيهية، بل هو أحد روافد التنمية الثقافية والاقتصادية في المنطقة، ويُجسد التزام الأمانة بتوفير مشاريع نوعية تعزز جودة الحياة».