استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الإثنين)، محافظ الهيئة العليا للأمن الصناعي المهندس عالي بن محمد الزهراني، وعددًا من مسؤولي الهيئة.

وأشاد أمير المنطقة الشرقية بالدور المحوري الذي تقوم به الهيئة في وضع السياسات والخطط الأمنية لحماية المنشآت الحيوية، وتطوير خطط الطوارئ والاستجابة السريعة، مؤكداً أن هذه الجهود تسهم في تعزيز أمن المنشآت الصناعية والبترولية والخدمية، وحماية مقدرات الوطن ومكتسباته الاقتصادية. وقدّم نائب المحافظ المهندس إبراهيم بن عبدالقادر آل أبو عيسى عرضاً لأمير المنطقة عن أعمال ومهمات الهيئة، ودورها في صناعة الأمن والسلامة والإشراف على المنشآت البترولية والصناعية والخدمية، وجهودها في رفع مستوى السلامة فيها، إضافة إلى خططها المستقبلية وإستراتيجياتها الحالية. وفي ختام اللقاء، قدّم المهندس الزهراني شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية على دعمه المتواصل لأعمال الهيئة في المنطقة وتوجيهاته السديدة، مؤكداً أن الهيئة تعمل على تطوير منظومتها الأمنية وفق أعلى المعايير لضمان حماية المنشآت الحيوية.