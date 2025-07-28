يشارك وفد جمعية الكشافة العربية السعودية في فعاليات اللقاء الكشفي العالمي السادس عشر للجوالة (Moot)، الذي تستضيفه حاليًّا جمهورية البرتغال، ويستمر حتى الثالث من أغسطس القادم، بمشاركة أكثر من 7,100 جوال يمثلون 118 جمعية كشفية من مختلف دول العالم.وشهد فعاليات الافتتاح أمس، حضور عدد من القيادات الكشفية العالمية، وممثلي الجمعية البرتغالية، وبدأت بكلمات رئيسية، وعروض موسيقية وغنائية من التراث البرتغالي، عكست ثقافة البلد المضيف وتاريخه.واستهل الوفد السعودي مشاركته بالمساهمة في برنامج «Paths»، الذي يتضمن رحلات استكشافية عبر عدد من المناطق البرتغالية، بهدف تعزيز التجربة الثقافية والمعرفية للمشاركين، إلى جانب المشاركة في عدد من الورش التدريبية التي تُعنى بتنمية المهارات الفردية والجماعية للجوالة.ومن المقرر أن ينتقل الوفد خلال الأيام القادمة إلى المخيم الرئيسي في منطقة بوشاكينيو، قرب مدينة بورتو، إذ سيقضي خمسة أيام ضمن برنامج حافل بالأنشطة الثقافية والتقليدية التي تُبرز الموروث المحلي للبرتغال، وتعزز قيم التبادل والتنوع الثقافي.وتأتي هذه المشاركة ضمن حرص الجمعية على تمكين الجوالة السعوديين من تمثيل المملكة في المحافل الدولية، وتعزيز حضورهم العالمي، وتطوير قدراتهم القيادية.