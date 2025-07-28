بحضور رئيس جمهورية المالديف الدكتور محمد معز، شارك الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، في حفل افتتاح مشروع تطوير مطار فيلانا الدولي في جمهورية المالديف، والذي يهدف إلى دعم البنية التحتية وتعزيز النمو في قطاع النقل الجوي بالمالديف، من خلال إنشاء مبانٍ حديثة لصالات السفر الدولية والداخلية، إلى جانب صالة بحرية متكاملة، بما يعزز من الطاقة الاستيعابية للمطار لترتفع إلى (7) ملايين مسافر سنويًا، مع جاهزية مستقبلية للتوسع واستقبال (15) مليون مسافر سنويًا، كما يسهم المشروع في تسهيل حركة المسافرين، ورفع كفاءة خدمات الشحن الجوي والخدمات اللوجستية، بما ينعكس إيجابًا على النشاط التجاري ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.ويسهم الصندوق السعودي للتنمية، في تمويله عبر قروض تنموية ميسّرة بقيمة 217 مليون دولار، وذلك في إطار العلاقات التنموية الوثيقة الممتدة لأكثر من 47 عامًا بين الجانبين.وشهد حفل الافتتاح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المالديف يحيى حسن القحطاني. يذكر، أن الصندوق السعودي للتنمية نفذ منذ عام 1978، (17) مشروعًا إنمائيًا في جمهورية المالديف، عبر قروض تنموية ميسّرة بقيمة (488) مليون دولار، شملت قطاعات البنية الاجتماعية والتحتية، والنقل والمواصلات، لدعم النمو الاجتماعي وتعزيز الازدهار الاقتصادي في المالديف.