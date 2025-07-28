اعتمد وزراء شؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النسخة الثانية 2024، من دليل «آلية تصنيف المقاولين في قطاع التشييد والبناء لدول مجلس التعاون»، كدليل استرشادي موحد يُعتمد في دول المجلس، وذلك في خطوة تعزز جهود التكامل الخليجي في تنظيم قطاع التشييد والبناء وتوسيع نطاق المشاركة في المشاريع الكبرى.وأوضحت وزارة البلديات والإسكان، أن اعتماد هذا الدليل يعكس التزام المملكة ودول الخليج بالعمل الخليجي المشترك، ويُسهم في دعم قطاع المقاولات وتمكينه من المنافسة على تنفيذ المشاريع الحيوية في المنطقة، داعيةً منشآت القطاع إلى الاطلاع على محتوى الدليل للاستفادة من معاييره ومتطلباته، وتعزيز جاهزيتها للمنافسة على المشاريع القادمة.ويهدف الدليل إلى توحيد آليات ومعايير تصنيف المقاولين على مستوى دول الخليج، من خلال تحديد درجات التصنيف، ومتطلبات كل درجة، والمستندات الفنية والإدارية اللازمة، إضافة إلى مؤشرات تقييم الأداء والكفاءة المالية والفنية، كما يُسهم في تعزيز التنافسية، وتحقيق العدالة والشفافية، ورفع جودة التنفيذ في المشاريع، لا سيما في ظل ازدياد حجم ونطاق المشاريع التنموية والبنى التحتية في المنطقة.