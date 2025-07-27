‏أعلنت شركة المياه الوطنية، أن المهلة التي أطلقتها الهيئة السعودية للمياه بالتعاون مع شركة المياه الوطنية لتصحيح أوضاع توصيلات المياه والصرف الصحي، سواء غير النظامية أو غير المسجلة، تنتهي يوم الثامن عشر من شهر أغسطس القادم، وأن هذه المهلة تشمل تصحيح أوضاع توصيلات المياه والصرف الصحي غير النظامية أو غير المسجلة، وأن المهلة تضمنت الإعفاء من المخالفات المترتبة والفواتير السابقة ومن المقابل المالي في حال قام المشترك بتصحيح وضع التوصيلات.وبيّنت شركة المياه، أن التوصيلات غير النظامية هي توصيلة مياه أو صرف صحي لم يجرِ طلبها بالطريقة النظامية من خلال مراكز الخدمة أو القنوات الرقمية لشركة المياه الوطنية، ونُفذت بطريقة غير نظامية من خلال فنيين لديهم المعرفة والخبرة بمواصفات الشركة، أو نُفذت بطريقة عشوائية وغير مطابقة للمواصفات الفنية الخاصة بالشركة، مشيرةً إلى أن التوصيلة غير المسجلة هي توصيلة مياه أو صرف صحي منفذة في العقار ومطابقة فنيًا ولكنها غير مسجلة في أنظمة الشركة، ولم تصدر فاتورة للعميل سواء لتوصيلة مياه أو صرف صحي أو كليهما، مشيرةً إلى أنه لا توجد مخالفات أو غرامات في فترة المهلة، ويستأنف رصد المخالفات بعد انتهائها.