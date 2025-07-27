تواصل بلدية محافظة النماص تنفيذ فعالياتها المتنوعة لصيف 2025، إذ أطلقت فعالية رياضية تحت اسم «خيمة أهلاً بالعالم»، التي شهدت إقبالاً كبيراً من الزوّار والأهالي والمصطافين، ضمن أجواء رياضية وترفيهية وثقافية تهدف إلى تقديم تجربة متكاملة لجميع أفراد الأسرة.

وتتضمن الخيمة تفعيل أكثر من 15 لعبة رياضية وترفيهية، إلى جانب تنظيم عدد من البطولات المتنوعة، من أبرزها: البلوت، والبلاي ستيشن، والدراجات الهوائية، وتنس الطاولة، إضافة إلى البولينغ.

وأسهمت هذه الأنشطة في خلق أجواء من الحماس والمتعة والتنافس بين المشاركين من مختلف الفئات العمرية، ما يعزز الحراك السياحي والرياضي في المحافظة خلال موسم الصيف، ويجسّد توجهات الفعاليات نحو الترفيه الهادف وتنمية المشاركة المجتمعية.