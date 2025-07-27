أضافت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) خدمة الشحن الجديدة «BOS»، التابعة لشركة «BLUE OCEAN»، إلى ميناء جدة الإسلامي، ما يسهم في تعزيز تنافسية موانئ المملكة، وتوسيع شبكة خدماتها البحرية، ودعم كفاءتها التشغيلية، وتأكيد مكانة المملكة الرائدة في قطاع الموانئ، والقطاع البحري، إضافة إلى دعم الصادرات الوطنية.

وتعمل خدمة الشحن الجديدة على تعزيز ربط ميناء جدة الإسلامي بموانئ الصين من خلال 3 موانئ عالمية، تشمل تشينغداو، ونينغبو، ونانشا، بطاقة استيعابية تصل إلى 2,300 حاوية قياسية.

ويأتي ذلك ضمن جهود «موانئ» لتعزيز تصنيف المملكة في مؤشرات الأداء العالمية، بما يدعم حركة الصادرات الوطنية، تماشياً مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً، ومحور ربط القارات الثلاث.

يُذكر أن ميناء جدة الإسلامي يعد أكبر ميناء محوري في المنطقة، وأكبر موانئ ساحل البحر الأحمر في التجارة البحرية العابرة ومسافنة الحاويات والبضائع، إذ تمر عبره (65%) من التجارة البحرية والمسافنة الواردة عبر موانئ المملكة، وتبلغ مساحته (12) كيلومتراً، وعدد أرصفته (62) رصيفاً، متعددة الأغراض، وبطاقة استيعابية تصل إلى (130) مليون طن.