كشفت ولاية ريزة التركية في بيان رسمي عن ملابسات الحادثة التي وثّقها مقطع فيديو، يظهر اعتداء مجموعة من المواطنين الأتراك على سائح سعودي في منطقة مرتفعات آيدر التابعة لقضاء تشاملي همشين.

وأوضح البيان إن ما جرى يُعد حادثة فردية لا تعكس طبيعة المنطقة ولا سلوك سكانها، مشيرة إلى أن الواقعة بدأت بمشادّة كلامية قصيرة تطورت إلى توتر محدود، قبل أن يتم احتواء الموقف سريعاً بفضل تدخل عناصر الشرطة وبعض المواطنين.

وأشار البيان إلى أن الحادثة لم تسفر عن أية إصابات جسدية، ولم تُسجّل أي شكاوى قانونية من أي من الطرفين، موضحاً -حسب ماورد في البيان- أن ما حصل لا يحمل أي طابع عدائي أو سلوك تمييزي تجاه الأجانب.

وأثار مقطع الفيديو المتداول، الذي يظهر اعتداء مجموعة من الأشخاص على سائح سعودي في مرتفعات آيدر في ولاية ريزة، موجة واسعة من الغضب والاستنكار في الأوساط السعودية والعربية.

ودعا عدد كبير من المعلقين عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى فتح تحقيق عاجل لتحديد هوية المعتدين ومحاسبتهم، مؤكدين أهمية توفير الحماية الكاملة للسياح وضمان سلامتهم، خصوصا في ظل تكرار حوادث مماثلة في تركيا خلال السنوات الماضية.