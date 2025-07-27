تواصل بلدية محافظة صبيا أعمالها في مشروع إنشاء جدار الحماية لـ«أبو القعايد»، الذي يمتد على مساحة تقارب 580 مترا، ضمن جهودها المستمرة لدرء أخطار السيول وحماية الأرواح والممتلكات.

وأوضح رئيس بلدية صبيا المهندس محمد حمود نمازي أنه تم حتى الآن تنفيذ أعمال الخرسانة العادية بطول 200 متر، وصب القاعدة بطول 200 متر، إضافة إلى صب القدمة بطول 46 مترا، فيما يجري حاليا استكمال صب الأجزاء المتبقية من المشروع وفق الخطة المعتمدة.

وأكد نمازي أن المشروع يأتي تعزيزاً للبنية التحتية وتحقيقاً لمعايير السلامة، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات، ورفع كفاءة مجاري الأودية وتصريف مياه الأمطار في المنطقة.