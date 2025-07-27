استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الأحد)، الدكتور نبيل بن محمد العامودي، رئيس مجلس الأمناء لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، يرافقه الأستاذ الدكتور فهد بن أحمد الحربي، بمناسبة تكليفه رئيساً للجامعة.

وأكد أمير المنطقة الشرقية أن قطاع التعليم يحظى بدعم ورعاية القيادة الرشيدة انطلاقاً من إيمانها بأن تنمية الإنسان هي الأساس في بناء الوطن وتحقيق تطلعاته المستقبلية، مشيراً إلى أن الجامعات تمثل ركيزة أساسية في إعداد الكفاءات الوطنية وتأهيلها للمساهمة في دفع عجلة التنمية، مهنئاً الدكتور الحربي على تكليفه رئيساً للجامعة، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهمات عمله.

وقدم الدكتور العامودي لأمير المنطقة الشرقية شرحاً عن أبرز المشاريع والبرامج التي نفذتها الجامعة لتعزيز المنظومة التعليمية في المنطقة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال تطوير البيئة التعليمية، والاهتمام بالبحث العلمي، والشراكات مع القطاعين العام والخاص.

من جانبه، رفع الدكتور الحربي، رئيس الجامعة، شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية على دعمه وتوجيهاته السديدة، مؤكدًا حرص الجامعة على مواصلة مسيرتها في تحقيق التميز الأكاديمي وتعزيز دورها المجتمعي، مشيرا إلى أن الجامعة تعمل على مبادرة ريادة الجامعات التي ستؤدي إلى دعم مخرجات الجامعة وتعزيز التخصصات والبرامج النوعية المتوائمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشار الحربي إلى أن الجامعة تواصل تعزيز مكانتها بين الجامعات الرائدة محليًا ودوليًا، من خلال منجزات نوعية في مجالات البحث العلمي، وبراءات الاختراع، والاعتمادات الأكاديمية، وذلك بدعم القيادة وبتكامل جهود منسوبي الجامعة وطلبتها، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.