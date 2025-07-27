باشرت أمانة محافظة جدة أعمال إشعارات الإخلاء لعدد من المباني الآيلة للسقوط داخل نطاق حي الرويس، وذلك في إطار جهودها المستمرة؛ لتعزيز مستوى السلامة العامة، وحماية الأرواح والممتلكات من خلال معالجة أوضاع المباني المتهالكة.

وتستهدف المرحلة الحالية أكثر من (800) مبنى رصدتها ميدانيًّا فرق الأمانة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتحت إشراف الإدارة العامة للطوارئ والأزمات.

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لما نفذته الأمانة سابقًا في أحياء الفيصلية والربوة والفاروق، التي أسفرت عن إزالة أكثر من (596) مبنى آيلًا للسقوط، ضمن خطة متكاملة لمعالجة الواقع العمراني المتدهور، والارتقاء بجودة المشهد الحضري في محافظة جدة.

وأكّدت الأمانة حرصها على اتباع الإجراءات النظامية المعتمدة، بدءًا من رصد وتوثيق حالة المباني، مرورًا بإشعار الملاك، ومنحهم المهلة النظامية، وصولًا إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة أوضاعها وفق الأنظمة المعمول بها.

وأوضحت أن هذه الجهود تأتي دعمًا لمستهدفات برنامج «جودة الحياة»، وضمن التزامها بتوفير بيئة عمرانية آمنة ومستدامة، تسهم في تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات البلدية.