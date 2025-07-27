رصدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (589) مخالفة لأنظمة ولوائح التدريب الأهلي في عام 2024، وتمّ التعامل معها حسب الأنظمة المتبعة.وأوضح المتحدث باسم المؤسسة فهد العتيبي أن من أبرز المخالفات التي تمّ رصدها خلال العام الماضي الإخلال بشروط الإعلان عن البرامج التدريبية، وإصدار شهادات مخالفة للأنظمة، وعدم الالتزام بضوابط عقد الدورات التطويرية، وتأخر إجراءات تجديد الرخصة، والتعاون مع جهات أخرى دون موافقة مسبقة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.وأشار إلى أن بعض المنشآت تمت مخالفتها بسبب عدم الالتزام بالهيئة الإدارية والتدريبية المعتمدة من المؤسسة، والتلاعب بمسوغات التسجيل، وعدم الالتزام بشروط القبول والتسجيل، واستخدام مقر المنشأة لأغراض غير مرخصة.وأضاف العتيبي أن الفرق الإشرافية التابعة للإدارة العامة للتدريب الأهلي بالمؤسسة نفذت (222) زيارة إشرافية للمنشآت التدريبية الأهلية خلال العام الماضي، بهدف متابعة تطبيق تلك المنشآت للوائح وأنظمة التدريب الأهلي، وضمان تحقيق أعلى معايير جودة التدريب المقدمة للمتدربين والمتدربات.وأكد المتحدث باسم المؤسسة أن الإدارة العامة للتدريب الأهلي تمارس دورها الإشرافي على منشآت التدريب الأهلية، بهدف دعم وتطوير هذا القطاع، ومتابعة تطبيق المنشآت لمعايير الجودة في الخدمات المقدمة للمتدربين والمتدربات.