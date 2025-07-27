وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 113 سلة غذائية في مخيم عمري بمعبر طورخم في ولاية ننجرهار بجمهورية أفغانستان، استفاد منها 678 فرداً من الأفغان العائدين من باكستان إلى بلادهم، ضمن مشروع الأمن الغذائي والطوارئ في أفغانستان لعام 2025- 2026م.ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية؛ التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ بهدف دعم الأمن الغذائي للمحتاجين والمتضررين حول العالم.