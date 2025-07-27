كشف المركز الوطني للأرصاد، عن رصد مخالفة لاشتراطات النظام، تمثّلت في نشر معلومات عن الطقس عبر منصات التواصل الاجتماعي تضمنت تنبيهاً وتحذيراً للمجتمع والجهات من ظواهر جوية حادة. وأوضح المركز، أنه جرى التحقق من هوية مقدم المعلومة، والرفع بها إلى لجنة المخالفات لاستكمال الإجراءات النظامية. وأهاب المركز بالجميع الالتزام بنظام الأرصاد؛ حماية للمجتمع وتجنباً للعقوبات.وكان أحد المؤثرين، نشر على حسابه في «سناب شات»، تحذيراً من أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية وبَرَد تضرب المدينة المنورة اعتباراً من غد الاثنين.ونبهت اشتراطات نظام الأرصاد، على أنه يُقصر القيام بخدمات الأرصاد الجوية السيادية على المركز، وتُصنف اللوائح أنواع تلك الخدمات، ويقدّم المركز أو المرخص له خدمات الأرصاد الجوية للجهات المعنية بالملاحة الجوية في المملكة، وفقاً لأنظمة الطيران المدني والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، كما يقدّم المركز أو المرخص له خدمات الأرصاد الجوية للجهات المعنية بالملاحة البحرية.ونص النظام، على أنه دون إخلال بأي عقوبة أشد يعاقب كل من يرتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في المادة الـ10 من النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو تعليق الترخيص أو التصريح لمدة لا تزيد على 6 أشهر، أو إلغاء الترخيص أو التصريح مع مصادرة المضبوطات وإلزام المخالف بإصلاح الضرر أو التعويض.ويعاقب النظام بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال كل من قام بأي من أعمال خدمات الأرصاد الجوية السيادية، إذ قصر القيام بخدمات الأرصاد الجوية السيادية على المركز، وتُصنف اللوائح أنواع تلك الخدمات.ونص النظام، على وجوب الحصول على ترخيص أو تصريح عند القيام بأي من خدمات الأرصاد أو نشر أي من معلومات الأرصاد الجوية سواء بإنشاء موقع إلكتروني، أو بأي وسيلة كانت، كما يجب عند إنشاء مشروع تتطلب طبيعته معرفة معلومات عن الأرصاد الجوية واستخدامها الحصول عليها من المركز أو من مقدمي خدمات الأرصاد المرخصين، وتُحدد اللوائح طبيعة تلك المشاريع، ويجب عند القيام بنشاط استيراد محطات الرصد أو تركيبها، أو تشغيلها أو نقلها، أو تداولها، أو معايرتها، أو صيانتها الحصول على ترخيص، وتُحدد اللوائح أوصاف المحطات.