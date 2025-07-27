أطلق الرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور هشام الحيدري، مبادرة «السبت البنفسجي».وتهدف المبادرة إلى خلق تفاعل اجتماعي وحراك مؤثر يسهم في إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتعزيز الشمولية ورفع مستوى الوعي بحقوقهم ومعرفة احتياجاتهم ومتطلباتهم في البيئة الاقتصادية وتعزيز إمكانية الوصول المادية والرقمية، من خلال تقديم العروض والتخفيضات والمزايا التجارية المقدمة من الجهات المشاركة في المبادرة.وتشهد المبادرة في نسختها الخامسة أيضًا إطلاق جائزة السبت البنفسجي 2025، التي تتضمن عددًا من المسارات مثل أفضل مبادرة لتعزيز الشمولية، ومسار أفضل تجربة عميل من ذوي الإعاقة وغيرها من المسارات التي تُمنح للجهات والأفراد الذين يسهمون في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق أثر اجتماعي يعزز الاندماج والشمولية ضمن مبادرة السبت البنفسجي.كما أتاحت المبادرة لهذا العام إطلاق (بطاقة السبت البنفسجي) عبر تطبيق توكلنا بصفته أحد طرق التحقق المعتمدة للجهات المقدمة للعروض والخصومات التجارية، بالإضافة إلى بقية الوسائل مثل بطاقة التسهيلات وبطاقة إركاب.يشار إلى أن هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، تعمل بالتكامل والتعاون مع مختلف القطاعات في تعزيز الخدمات وتكامل الأدوار والإسهام في إعداد التشريعات والسياسات التي تضمن تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، والوصول إلى مجتمع شامل وممكن ومتكافئ الفرص.