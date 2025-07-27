تواجه خريجات تخصص الجغرافيا والتاريخ منذ سبع سنوات فرصاً وظيفية «شبه صفرية» في القطاع التعليمي، بعد أن غابت تخصصاتهن عن إعلانات التوظيف السنوية الصادرة عن وزارة التعليم.وتكررت مطالبات الخريجات عبر منصة (X)؛ وأبدت فوزية سعد استغرابها من استمرار تجاهل احتياج معلمات الاجتماعيات من 2020 حتى 2025م، وقالت : «نحن خريجات التاريخ والجغرافيا نُهمّش منذ سنوات، بينما يُسند تدريس تخصصنا لغير المتخصصين، ما ينعكس سلباً على جودة المخرجات التعليمية».فيما كتبت روان: «منذ دمج التاريخ والجغرافيا تحت مسمى الاجتماعيات قبل سبع سنوات، لم يُعلن عن أي احتياج لنا، وتساءلت: متى تشرق شمسنا ويصبح حلمنا واقعا؟».وناشدت نوف عبر تدوينة أخرى «نطالب بإعادة النظر في وضعنا، فقد مضت سنوات على تخرجنا دون فرصة توظيف، رغم أن أعدادنا بالآلاف». وأشارت ريف العطوي إلى أن الأمل لا يزال قائماً. أما إحساس وإيلاف، فوصفتا الحديث عن «مخرجات تعليمية متميزة» منقوص طالما أن تدريس التاريخ والجغرافيا لا يزال يُسند لغير أهله، وطالبتا بإعادة التخصص لمكانه الطبيعي.يشار إلى أن وزارة التعليم بدأت تدريس العلوم الاجتماعية بعد هذا التوصيف، منذ أكثر من 15 عاماً، بدءاً من الصف الرابع الابتدائي والأول المتوسط، من خلال ورش عمل تأهيلية للمشرفين والمعلمين آنذاك.