دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، لهطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة، اعتباراً من اليوم (الأحد) حتى الخميس القادم.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات، وخفيفة إلى متوسطة تشمل مكة المكرمة والجموم والمويه وتربة ورنية والليث والقنفذة.

وأشارت المديرية إلى أن مناطق جازان نجران وعسير والباحة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة.