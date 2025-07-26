السعودية: نتابع تصعيد تايلاند وكمبوديا وندعو إلى ضبط النفس أخبار السبت 26 يوليو 2025 20:24 "عكاظ" (الرياض) تابعوا عكاظ على تابعت المملكة العربية السعودية التصعيد الحدودي بين مملكة تايلاند ومملكة كمبوديا، وتدعو المملكة الطرفين إلى ضبط النفس وخفض التصعيد وحل الخلافات بالوسائل الدبلوماسية.أخبار ذات صلة جازان: القبض على 5 مخالفين لتهريبهم 57.6 كيلوجراماً من الحشيشالجوف: القبض على 3 أشخاص لترويجهم «الحشيش» و«الإمفيتامين» وأقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي السعودية كمبوديا تايلاند تصعيد تايلاند وكمبوديا