كشفت أمانة الطائف لـ«عكاظ» سحب مشروع تطوير متنزه النقبة الحمراء بالهدا، بسبب إخلال المستثمر بشروط التعاقد. وأكد مدير العلاقات والإعلام بأمانة الطائف فايز الثبيتي، أن قرار السحب تم وفق نظام التصرف بالعقارات البلدية، وكشف توجه الأمانة لإشراك القطاع الخاص مجددًا في تنفيذ وتطوير المشروع، عبر إقامة مرافق ترفيهية وترويحية وأنشطة تفاعلية متنوعة، مع الاستفادة من الطبيعة الجبلية الفريدة للموقع، وتوفير خدمات سياحية جاذبة للزوار طوال العام، وذلك في إطار إستراتيجيتها لاستكمال المنظومة السياحية في الهدا، وتنمية الاستثمارات البلدية، وتعزيز الاستدامة، وخلق فرص جديدة للاستثمار.ويُعد متنزه النقبة الحمراء من أبرز المشاريع السياحية والترفيهية التي تم طرحها للاستثمار في 2020 على إحدى مؤسسات القطاع الخاص المتخصصة، ويقع المشروع على مساحة 160 ألف م2 ويضم متحفا وألعابا وفندقا وبحيرة على مساحة7000م2، وحديقة للطيور ومعرض الورد وقرية ثلجية ومواقف للسيارات.يشار إلى أن المتنزه ظل مغلقًا لسنوات، وكانت «عكاظ» نشرت في عام 2018 تقريرًا بعنوان «من أذاب المدينة الثلجية في الطائف؟»، تناول تعثر تطوير المشروع.