حددت وزارة التعليم ضوابط وإجراءات مدير المدرسة لسد الاحتياج التعليمي قبل بداية العام الدراسي.

وبينت في دليل تخطيط شاغلي الوظائف في إدارات التعليم أن الإجراءات تتمثل في تشكيل لجنة في المدرسة، برئاسة مدير المدرسة، وعضوية الوكيل ومن يراه مناسباً من المعلمين، لوضع خطة متكاملة لتوزيع شاغلي الوظائف التعليمية لتحديد وحصر تخصصات الوفر والعجز داخل المدرسة، وتحديد من سيتم نقلهم أو تكليفهم لسد الاحتياج في مدارس أخرى، والرفع لجهة الاختصاص بإدارة التعليم، وتوزيع شاغلي الوظائف التعليمية والموازنة بين تخصصاتهم وأنصبتهم وفق نوع تعليمهم ومؤهلاتهم ورتبهم التعليمية، وإعداد الجدول المدرسي في النظام الإلكتروني، وإسناد العلاقات التدريسية وفق الخطط المعتمدة لشاغلي الوظائف ومطابقته مع الواقع ليكون وفقاً للتخصص الأساس للمعلم، أو التخصص الملائم للتدريس أو وفقاً لمصفوفة التخصصات الواردة في الملحق، وتحديد الوفر من المعلمين حسب التخصص خلال يومي عمل كحد أقصى حسب الصلاحية الممنوحة لمدير المدرسة. وأشار الدليل إلى أن الاحتياج التعليمي يسد مؤقتاً خلال يوم عمل وفق الآتي: ضم الفصول أو رفع الكثافة الطلابية حتى يتم سد الاحتياج التعليمي من جهة التنفيذ في إدارة التعليم، والاستفادة من تفعيل التعليم الإلكتروني في حال توفره في المدرسة، والاستفادة من وفر المعلمين أو من لم يكتمل نصابه التعليمي لتدريس المواد الجديدة في الخطط الدراسية، وتطبيق الخطة الدراسية الأساسية المركزة والمركزة المتقدمة وفق ما ورد في دليل الخطط الدراسية.

وأوضح الدليل أنه تسند مهمات التوجيه الصحي من وفر المعلمين بالمدرسة، ويُكلف الموجه الطلابي غير المتخصص في التوجيه بتدريس مواد تخصصه الذي تم تعيينه عليه في حال وجود عجز بالمدرسة، مشيراً إلى أن المدارس المشتركة ذات المدير الواحد تعامل كمدرسة واحدة في جميع الإجراءات.