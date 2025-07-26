تشهد المدينة المنورة هذه الأيام موسم الرطب الذي تشتهر به مزارع وقرى المدينة، وأشهر أنواعه «الروثانة» التي يتزايد الطلب عليها لجودتها وقيمتها الغذائية العالية، إضافة إلى الربيعة واللونة اللتين تأتيان في الدرجة الثانية. ومع ارتفاع الحرارة ينضج الرطب، ولا يكاد يخلو منه بيت في المدينة، ويحرص الزوار على شراء رطب الروثانة والنعناع المديني. ويفضل كثيرون النعناع الحساوي وكذا «الشريك المديني»، وهو نوع من أنواع الكعك، وله طريقة خاصة في صنعه واشتهرت مخابز المدينة بإنتاجه.

ورغم ارتفاع درجات الحرارة في المدينة المنورة إلا أن كثيراً من زوار الداخل تمثل لهم وجهة مهمة في الإجازة، ومعظم الزوار يفضلون الخروج في المساء.

ويقول الدكتور مشبب ماطر، من أهالي أبها، إن المدينة المنورة وجهة مفضلة في الصيف للاستمتاع بالأجواء الروحانية بالمسجد النبوي، وزيارة المواقع التاريخية والأثرية التي تتمتع بها طيبة الطيبة، وهناك كثير من الخيارات التي يمكن زيارتها مثل مسجد قباء والجادة، وهناك خيارات أخرى مختلفة لزيارة المحافظات حول المدينة مثل محافظتي ينبع والعلا اللتين تمتلكان معالم سياحية تستحق زيارتها.

أما سعود الزويد من الرياض فقد درج على زيارة المدينة المنورة بشكل مستمر، ولاحظ المشاريع التي تشهدها المنطقة في جميع الجوانب، وأصبحت معالمها جاذبة بشكل كبير للسياح من مختلف مدن المملكة، وقال إن هناك خيارات جميلة للسياحة في المدينة، منها حديقة الملك فهد التي تعتبر معلماً مهماً، ووجود كثير من الفعاليات في سوق سويقة ومركز الفنون الجميلة، وكثير من المعالم التي تعرف الزوار بتاريخ المدينة.