صنعت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (كاكست) 25 رقاقة إلكترونية متقدمة طُوِّرَت في مختبرات الغرف النقية بأيدٍ سعودية لأغراض التدريب والبحث والتطوير.وأوضحت «كاكست» أن الرقائق تتميز بإمكانية استخدامها في تطبيقات متنوعة مثل الإلكترونيات، والاتصالات اللاسلكية والترددات العالية، والدوائر المتكاملة، والإضاءة الموفرة للطاقة، وأنظمة الاستشعار المصغرة، إضافة إلى التطبيقات الصناعية والبحثية في مجالات القياس والاختبار.وشارك في تصميم الرقائق الإلكترونية باحثون وباحثات من المختبر الوطني، إلى جانب عدد من الطلاب والطالبات من 4 جامعات سعودية، ضمن مبادرات البرنامج السعودي لأشباه الموصلات (SSP)، التي تهدف إلى تأهيل الكفاءات الوطنية في هذا المجال الحيوي.