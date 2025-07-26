أقامت أمانة محافظة جدة، فعالية «سلامة البحر مسؤوليتنا» على شاطئ المستقبل في أبحر الشمالية، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للوقاية من الغرق، الذي يصادف 25 يوليو من كل عام. وتهدف هذه الفعالية إلى نشر ثقافة السلوك الآمن خلال ممارسة الأنشطة البحرية، إضافة إلى تعزيز بيئة شاطئية أكثر أماناً واستدامة لمرتادي البحر.

من جانبه، أوضح وكيل الأمين للرقابة وحماية السواحل البحرية، الكابتن ثامر نحاس، أن الفعالية تأتي لإبراز الدور التوعوي والوقائي الذي تضطلع به الأمانة في حماية الأرواح، مع رفع مستوى الجاهزية الميدانية للتقليل من مخاطر الغرق، إلى جانب نشر الوعي بضرورة اتباع تعليمات السلامة، خصوصاً على الشواطئ المفتوحة والموسمية.

وتضمن البرنامج عروضاً عملية لسيناريوهات إنقاذ حية، إلى جانب ورش تدريبية على الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي، فضلاً عن أنشطة ميدانية تفاعلية تستهدف جميع الفئات العمرية بهدف نشر ثقافة التعامل السليم مع البيئات المائية.

الفعالية شهدت حضور وتعاون عدة جهات مختصة، من بينها حرس الحدود، الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية، هيئة الصحة العامة (وقاية)، الهلال الأحمر السعودي، وجامعة الملك عبدالعزيز، إلى جانب فرق الإنقاذ التابعة للأمانة، في إطار جهود متكاملة لحماية المجتمع.

وأكدت الأمانة أن هذه المبادرة تأتي ضمن إستراتيجيتها الهادفة إلى تطوير منظومة السلامة البحرية، والحد من حوادث الغرق خصوصاً خلال مواسم الإقبال الكبير على الشواطئ.

ودعت الأمانة سكان وزوار جدة للمشاركة في الفعالية والاستفادة من البرامج التوعوية والأنشطة التفاعلية المتاحة، والمستمرة حتى مساء السبت، يومياً من الرابعة عصراً وحتى السادسة مساءً.