انطلقت اليوم (الجمعة) في تشنغتشو (عاصمة مقاطعة خنان الصينية)، قمة منظمة شنغهاي للإعلام ومراكز الفكر، بحضور أكثر من 400 ممثل عن ما يقرب من 200 وسيلة إعلامية ومراكز فكرية ووكالات حكومية من الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون والدول المراقبة وشركاء الحوار، بالإضافة إلى المنظمات الدولية والإقليمية.





وأكد عدد من المشاركين في كلماتهم خلال الحفل الرسمي لافتتاح القمة، على أن الإعلام ومراكز الفكر يلعبان دوراً محورياً في رسم ملامح التعاون الإقليمي وتعزيز الحوار الثقافي والسياسي، سعياً لتحقيق الاستقرار والأمن.





وفي الجلسات التي عقدت بعد إطلاق قمة شنغهاي للإعلام ومراكز الفكر، رأى المتحدثون أن الإعلام يسهم بشكل فاعل في صنع القرار وبناء جسور التواصل الحضاري، مما يساعد على نقل الثقافات وتبادل الرؤى وتعزيز مفاهيم العدالة والتعاون التي تدعو لها منظمة شنغهاي للتعاون.

وشدد المشاركون على أهمية دور مراكز الفكر في تحليل السياسات وتقديم التوصيات الاستراتيجية للمساهمة في إيجاد الحلول ومعالجة التحديات المشتركة.

وعُقدت القمة تحت رعاية مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية، بالتعاون بين وكالة أنباء شينخوا والأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية وحكومة مقاطعة خنان.

وزار المشاركون في قمة (SOC) للإعلام ومراكز الفكر التي تُختتم غداً (السبت)، عدداً من المتاحف والمصانع والشركات الكبرى، ومنها: متحف آثار أسرة شانغ في تشنغتشو، بالإضافة إلى إحدى الشركات الرائدة في استكشاف عصر وكلاء الذكاء الاصطناعي، وشركة تشنغتشو يوتونغ للحافلات.