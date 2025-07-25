أطلق مركز التنمية الاجتماعية بجازان مبادرة «خدمتنا بين يديك» في أحد المجمعات التجارية بجازان، وذلك في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز الوعي المجتمعي بدوره الحيوي في تحقيق التنمية المستدامة.

وتهدف المبادرة إلى تحسين الصورة الذهنية للمركز وتوضيح دوره المحوري في تنمية المجتمع المحلي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بناء مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.

ويُسهم مركز التنمية الاجتماعية بجازان في تحقيق هذه الأهداف من خلال تنمية القدرات البشرية لأفراد المجتمع، وتفعيل المبادرات والبرامج التنموية، وتحفيز الشراكات المجتمعية بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية. كما يعمل المركز على تعزيز ثقافة العمل التطوعي وتشجيع الأفراد والمنظمات على المساهمة الفاعلة فيه، وصولاً إلى التطور والاستقرار الاجتماعي لجميع شرائح المجتمع.

وتأتي مبادرة «خدمتنا بين يديك» استمراراً لدور المركز في رفع الوعي العام بأنشطته وبرامجه المتنوعة، التي تسعى في مجملها إلى بناء مجتمع حيوي ومتكامل ومتماسك، وتحقيق تنمية مستدامة بإذن الله.