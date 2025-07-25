تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «زاتكا» في مطار الملك خالد الدولي من إحباط محاولتي تهريب أكثر من 69 ألف حبة من مادة «الإمفيتامين» المخدر «الكبتاجون»، عُثر عليها مُخبأة داخل ملابس مسافرَين اثنين قدما إلى المملكة عبر المطار.

وأوضحت «زاتكا» أنه في المحاولة الأولى تم إحباط 34,588 حبة، عُثر عليها مُخبأة داخل ملابس أحد الركاب القادمين إلى المملكة عبر إحدى الرحلات، وفي المحاولة الثانية تم إحباط 34,457 حبة كانت مُخبأة بنفس الطريقة التي تمت في المحاولة السابقة.

وأكّدت «زاتكا» أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز إستراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.

ودعت «زاتكا» الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) والرقم الدولي (009661910)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.​