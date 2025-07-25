كشفت وزارة البلديات والإسكان المواصفات الفنية لمظلات السيارات داخل حدود الملكية، وذلك من خلال الدليل الفني الخاص، الذي اطلعت «عكاظ» على نسخة منه.ونص الدليل على عدم تجاوز المظلة حدود الملكية بأي حال من الأحوال، وأن لا يتجاوز بروز المظلة 3.80 متر بحد أقصى، وأن لا يتجاوز ارتفاعها 3 أمتار بحد أقصى أيضاً.كما منع التنظيم الجديد تغطية جوانب المظلة بالأشرعة أو بامتداد كامل الهيكل الإنشائي، ومنع إنشاء المظلات في المواقف الواقعة على زاوية الارتداد لعدم حجب الرؤية لقائدي المركبات، إضافة إلى ضرورة الالتزام بنموذج موحد للمظلات لمواقف المبنى الواحد وكذلك الالتزام بتوحيد أبعاد تنفيذ المظلات.وألزم الدليل الفني أصحاب المساكن عند تنفيذ المظلات بأن لا يتجاوز تثبيت عمود المظلة نصف متر من الرصيف كحد أقصى، وأن لا يتجاوز عرض عمود المظلة 35 سنتيمتراً.كما منع الدليل الفني الخاص بإنشاء المظلات استخدام الأخشاب غير المعالجة لمقاومة الحريق وأقمشة البوليستر والشينكو والمواد القابلة للاشتعال من أجل إنشاء المظلات، في حين سمح باستخدام الحديد واللاكسان وقماش PVC وغيرها من المواد التي وردت في الدليل.كما أكدت الوزارة في الدليل ضرورة استعمال الألوان الواردة في الأكواد العمرانية أو الموجهات التصميمية للمنطقة التي يقع فيها المبنى أو أكواد الألوان الموجودة في الدليل مع ضرورة خلو أرضيات المظلات من الحفر أو التشوهات وأن تتم سفلتتها أو رصفها بالانترلوك بشكل كامل.