ثمنت أمانة محافظة جدة، قرار مجلس الوزراء بتكليفها بالرقابة على الساحل الممتد من مركز السطح بمحافظة رابغ شمالًا إلى مركز الكدوف بمحافظة القنفذة جنوبا، واعتبرت القرار خطوة هامة في الحفاظ على السواحل وحماية الشواطئ البحرية مؤكدة تجنيد كافة إمكاناتها لتنفيذ المهمة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.وقال المتحدث الرسمي لأمانه جدة محمد البقمي لـ عكاظ: أن الأمانة دشنت أعمال وكالة الرقابة وحماية السواحل البحرية في سبيل الحفاظ على الشواطئ وحمايتها.، ولفت أن الأمانة تتولي مهام الرقابة على الأنشطة البحرية وحماية السواحل بيئيًا وذلك على الشواطئ بين محافظتي جدة ورابغ.وكشف البقمي، أن الأمانة بدأت في تنفيذ برنامجها الرقابي بتوظيف عدد من المراقبين البحريين لمراقبة الأنشطة البحرية، فضلًا عن توفير مجموعة من المنقذين والمنقذات لتأمين الشواطئ المتاحة للسباحةوأوضح، ان تدشين أعمال وكالة الرقابة وحماية السواحل البحرية، تم بالتنسيق مع عدد من الجهات بحضور نائب وزير النقل ورئيس هيئة النقل رميح الرميح، وأمين جدة صالح علي التركي، وقائد قطاع حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة اللواء فهد الدعجاني، ورئيس شركة مواصلات جدة الدكتور أسامة عبده. وختم بقوله أن تدشين الأمانة للبرنامج يأتي تماشيًا مع رؤية السعودية 2030، وما يندرج تحتها من برامج متعلقة بجودة الحياة