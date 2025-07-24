زارت بريجيت فورنييه مستشارة الأمن والجاهزية في سفارة كندا، اليوم، مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) في منطقة الرياض، ترافقها مسؤولة الشؤون الأمنية وإدارة المخاطر والطوارئ والأزمات واستمرارية الأعمال بالسفارة نادين الشهال الحموي.

واطلعت بريجيت فورنييه، على أقسام المركز والتقنيات المتطورة المستخدمة لتحقيق التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الأمنية والخدمية، وسرعة ودقة الاستجابة للبلاغات، وجهود المركز في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين والزائرين.

يذكر أن مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة الرياض يخدم (22) محافظة، بجانب مدينة الرياض، ووحدة عمل (62) غرفة عمليات في مكان واحد وبرقم طوارئ موحد (911)، ويختص باستقبال جميع المكالمات الطارئة الخاصة بعدد من الجهات الأمنية والخدمية.